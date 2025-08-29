Глава УВЗ: танкостроение РФ пережило много испытаний и находится на подъеме

Отечественное танкостроение отмечает 105-летие 31 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отечественное танкостроение, которое отмечает 105-летие 31 августа, за прошедшие годы пережило множество испытаний и находится на подъеме. Об этом заявил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов.

"Отечественное танкостроение, пройдя за 105 лет через различные испытания, сегодня находится на подъеме. Подтверждением тому являются в том числе боевые и инженерные машины концерна "Уралвагонзавод" - Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ, БРЭМ и другие, которые успешно проявляют себя на полях специальной военной операции. Наши предприятия продолжают вносить свой вклад в развитие отрасли, поддержание мощи и обороноспособности нашей Родины", - сказал Потапов.

В концерне подчеркнули, что УВЗ - единственный в России производитель танков и гусеничной бронетехники. "В его составе - конструкторские бюро и отраслевые НИИ, разработчики и производители бронетехники, узлов, деталей и электроники, а также ремонтные заводы. Для многих предприятий вхождение в состав УВЗ дало уверенность в будущем, открыло новые возможности. Только нижнетагильский "Уралвагонзавод", где сегодня расположен самый большой танковый конвейер в стране, произвел за свою историю более 100 000 боевых машин, что является абсолютным рекордом мирового танкостроения", - отметили в организации.

В концерне подчеркнули, что все боевые машины УВЗ обладают большими возможностями для модернизации, как показывает специальная военная операция. "С началом СВО объемы выпуска на предприятиях концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились. Ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в их конструкцию внесено более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности", - уточнили в УВЗ.

Также в организации добавили, что концерном ведутся перспективные разработки бронированных машин с использованием самых современных технологий на основе опыта применения бронетанковой техники в современных боевых действиях. "Они закладывают конструкторско-технологический задел на десятилетия вперед, который позволит сохранить российскому танкостроению лидирующую позицию в мире", - заключили в УВЗ.