Этот промышленный регион Китая имеет особое значение в развитии отношений между КНР и Россией, отметил председатель Государственной думы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Презентация промышленного региона Китая - провинции Цзилинь планируется в Госдуме, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Развитие новых форматов взаимоотношений на межрегиональном уровне опробуем на провинции Цзилинь. Договорились, что представители провинции проведут в Госдуме презентацию региона", - сказал Володин журналистам по итогам официального визита в КНР.

По его словам, к участию в мероприятии планируется пригласить представителей делового и экономического сообщества России и Китая, органов исполнительной власти и промышленного сектора РФ.

Володин подчеркнул, что Цзилинь имеет особое значение в развитии отношений между КНР и РФ: протяженность общей границы провинции с Приморским краем составляет 250 км. Обе страны заинтересованы в расширении сотрудничества в различных сферах, построенного на принципах добрососедства, добавил председатель Госдумы.

В ходе визита в КНР делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетила столицу провинции - город Чанчунь, в котором председатель Госдумы встретился с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хуан Цяном. На встрече обсуждались вопросы развития связей России и Китая на межрегиональном уровне.