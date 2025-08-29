Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО в первом полугодии увеличилась на 3,6%

Она составила 5,064 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы компаний MD Medical, управляющей сетью клиник "Мать и дитя", в первом полугодии по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,064 млрд рублей, сообщает компания.

Рентабельность по чистой прибыли составила 26,3% по сравнению с 31% в первом полугодии 2024 года. Выручка группы увеличилась на 22,2% - до 19,3 млрд рублей, EBITDA - на 15,1%, до 5,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 30,2% по сравнению с 32,1% в 2024 году.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 15,8% - до 6,05 млрд рублей, капитальные затраты составили 1,36 млрд рублей, увеличившись на 43,2% в связи с инвестициями в оснащение госпиталей и открытие новых клиник. Денежные средства на балансе группы по состоянию на 30 июня 2025 года составили 3,46 млрд рублей по сравнению с 6,05 млрд рублей на конец 2024 года.

"Мы демонстрируем устойчивый рост выручки: +22% в первом полугодии 2025 года. <…> В то же время интенсивное развитие оказывает давление на маржинальность бизнеса. За последний год мы запустили 13 новых проектов, включающих как новые клиники, так и расширение площадей действующих клиник, которые постепенно выходят на плановую загрузку", - отметил генеральный директор MD Medical Марк Курцер.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о распределении прибыли за первое полугодие 2025 года.

ГК MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 86 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 72 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов РФ. В 2024 году выручка группы составила 33,1 млрд руб., EBITDA - 10,7 млрд руб. Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже.