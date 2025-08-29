Заседание назначено на 10:50 утра

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края 18 сентября начнет рассматривать иск Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) о расторжении договора о квотах на вылов водных биоресурсов (ВБР) с Рыболовецким колхозом "Восток-1", гласят документы на сайте суда.

Согласно записи, заседание назначено на 10:50 утра (03:50 мск) 18 сентября.

Росрыболовством был подан иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов с Рыболовецким колхозом "Восток-1". Подробности иска не сообщаются.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу "Восток-1" на 37 млрд рублей. В электронном деле документы по иску отсутствуют, заседание назначено на 19 сентября. В числе ответчиков также компании "Глобал сифуд корпорейшн", "Норд пасифик корпорейшн", "Ориентал пасифик ко. лтд" и восемь физических лиц. Как следует из карточки дела на сайте суда, иск подан 25 августа.

По данным с сайта рыбколхоза "Восток-1", в компании трудится около 1 тыс. человек. Предприятие располагает пятью судами для промысла краба, восемь ярусоловных судов и два транспортных судна.