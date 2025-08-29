РЖД в ближайшие дни приступят к сборке первого в РФ высокоскоростного поезда

Глава компании Олег Белозеров выступил на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Приступить к сборке первого отечественного высокоскоростного поезда для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) планируется в ближайшие несколько дней, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе выступления на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо".

"Мы приступаем в ближайшие несколько дней <…>, в ближайшее время уже эта сборка начнется", - сказал он.

Ранее "Российские железные дороги" (РЖД) подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.