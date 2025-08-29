Wildberries внедрила обязательное указание IMEI для всех смартфонов на платформе

Если продавец введет некорректный код или не внесет его вовсе, товар не допустят к продаже

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries ввел правило по обязательному указанию IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования - уникальный номер для идентификации устройства) для всех смартфонов, которые продаются на платформе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе", - сказано в сообщении.

В мае 2025 года маркетплейс внедрил обязательное правило для продавцов по указанию IMEI для некоторых типов смартфонов, доставляемых со складов партнеров. Помимо этого, платформа уже сканировала уникальный номер для идентификации устройства при приемке поставок на склады. Теперь же требование распространяется на все модели продаж на маркетплейсе и для всех типов устройств, относящихся к смартфонам, рассказали в пресс-службе.

Проверка IMEI будет осуществляться на этапе приемки заказа. Если продавец укажет некорректный код или не внесет его вовсе, товар не будет допущен к продаже.

По словам директора департамента по клиентскому опыту и сервису РВБ Анны Авериной, уникальный идентификатор каждого смартфона является важным инструментом защиты, который повышает доверие клиентов к качеству представленной техники на маркетплейсе.

Wildberries уже использует некоторые дополнительных инструментов для усиления контроля качества и безопасности продукции на платформе. Так, на маркетплейсе действует отметка "Оригинал", сервис для правообладателей "Цифровой арбитраж", а также компания запустила инструмент для развития и защиты брендов правообладателями - сервис "Бренды".