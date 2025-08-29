Тираж каждой монеты - по 50 тыс. штук

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России 1 сентября 2025 года выпустит в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава серии "Российский спорт". В обращении будут выпущены монеты "Динамо", "ЦСКА", "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы", их номинал составит 25 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Памятные монеты имеют форму круга диаметром 27 мм. Тираж каждой монеты - по 50 тыс. штук. На лицевой и оборотной сторонах о окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа - товарный знак монетного двора, под гербом в центре в три строки - надпись "Банк России", номинал монет "25 рубля", дата "2025 г.".

На оборотной стороне монеты "Динамо" расположено выполненное в цвете изображение символики Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", вверху по окружности - рельефная надпись "Динамо". На оборотной стороне памятной монеты "ЦСКА" - цветное изображение символики общества, а у монеты "Локомотив" - также выполненное в цвете изображение символики физкультурно-спортивного общества, вверху по окружности - рельефная надпись с названием.

На оборотной стороне монеты "Спартак" расположены цветное изображение символики Российского физкультурно-спортивного общества "Спартак", вверху по окружности нанесена рельефная надпись "Спартак". Аналогичное изображение и надпись нанесены на оборотной стороне памятной монеты "Трудовые резервы" с символикой и названием физкультурно-спортивного общества.

Выпускаемые монеты являются законными средствами наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.