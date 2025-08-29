"Белую книгу" о внедрении ИИ на транспорте РФ планируют представить 1 октября

Документ презентуют на форуме "Цифровая транспортация"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. "Белую книгу" о внедрении искусственного интеллекта в транспортной отрасли РФ планируется презентовать на форуме "Цифровая транспортация" 1 октября. Об этом заявил замглавы "Российский железных дорог" Евгений Чаркин в рамках Международного железнодорожного салона "Pro//Движение.Экспо".

"Наша отрасль стала первой, которая завершает создание "Белой книги" в области искусственного интеллекта. Надеемся, и наша надежда переходит в уверенность, что 1 октября на нашем ведущем мероприятии "Цифровая транспортация", которое уже не первый год проходит под эгидой руководства Министерства транспорта, мы презентуем "Белую книгу" в области искусственного интеллекта", - сказал он.

Ранее в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) заявляли ТАСС, что эксперты создадут "Белую книгу" - первый отраслевой документ о внедрении искусственного интеллекта в технологических компаниях транспортной отрасли - до конца 2025 года.

Как отмечали в ЦТЛ, в рабочую группу, которая занимается разработкой документа, входят такие компании, как РЖД, "Аэрофлот", Navio, Сбербанк, "Яндекс go" и другие.