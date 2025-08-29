Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в I полугодии снизилась на 2,7%

Показатель составил 147,3 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Сибура" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2025 года снизилась на 2,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 147,3 млрд рублей на фоне роста процентных расходов и отрицательной динамики EBITDA, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль "Сибура" в первом полугодии 2025 года сократилась вслед за отрицательной динамикой EBITDA и в связи с ростом процентных расходов. Снижение показателя на 2,7%, до 147,3 млрд рублей было частично компенсировано за счет положительного эффекта от курсовых разниц в результате укрепления рубля", - сказано в сообщении.

Показатель EBITDA "Сибура" в I полугодии снизился на 16,7% - до 193,6 млрд рублей год к году. Произошло это за счет фактора укрепления национальной валюты на фоне преобладания рублевых издержек в структуре расходов компании. Рентабельность компании по EBITDA по итогам первой половины 2025 года составила 36,6% против 40,8% годом ранее, оставаясь одной из самых высоких среди компаний - аналогов в мировой нефтехимической отрасли за счет значительного объема средств, которые компании инвестировала в строительство новых и модернизацию действующих мощностей.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 7,1% - до 529,5 млрд рублей. Уменьшение показателя произошло "на фоне отрицательной динамики международных нефтехимических котировок и сокращения потребления синтетических материалов в РФ в связи с денежно-кредитной политикой, оказавшей влияние на деловую активность в ряде отраслей экономики".

Чистый долг компании по итогам I полугодия вырос на 13% по сравнению с показателем на конец 2024 года - до 977 млрд рублей. Соотношение долга к EBITDA по итогам января - июня 2025 года составило 2,2х против 1,8х на конец 2024 года.

"В связи со снижением спроса в ряде отраслей на внутреннем рынке часть продукции была перенаправлена компанией на экспорт, в первую очередь на рынки Азиатского региона и в страны СНГ. Последовавшее в июле снижение ключевой ставки ЦБ РФ с рекордного уровня в 21% до 18% создает предпосылки для возможного восстановления в ряде отраслей, в которых в течение последних шести месяцев 2025 года было наиболее очевидно изменение фокуса потребителей в сторону сберегательной модели поведения", - отметила компания.

Проекты "Сибура"

"Сибур" продолжил реализацию масштабной инвестиционной программы объемом 2 трлн рублей, которая увеличит производственные мощности на 40% к началу 2029 года и уже более чем наполовину проинвестирована", - подчеркнули в нефтегазохимическом холдинге.

Степень готовности Амурского газохимического комплекса по состоянию на конец июня составила 82%. Запуск комплекса и производство первой продукции намечены на конец 2026 года.

"Сибур" также продолжает строительство нового производства полипропилена (ДГП-2) мощностью 570 тыс. тонн в Тобольске. Готовность проекта по состоянию на 30 июня 2025 года составила 59,7%.

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая производственные площадки в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в ТЭК, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.