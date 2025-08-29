Саратовское УФАС обвинило дистрибутора "Светофора" в нарушении правил торговли

Нарушение связано с условиями договоров поставки

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Саратовской области - ООО "Саратов ретейл сервис" - признали нарушившим закон о торговле. Нарушение связано с условиями договоров поставки, заключенных между компанией и поставщиками продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

"Саратовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Саратов ретейл сервис", признало компанию нарушившей закон о торговле, а также выдало предписание. Служба обязала общество привести договоры поставки продовольственных товаров и дополнительные соглашения к ним в соответствие с требованиями законодательства до 31 октября", - говорится в сообщении.

По информации службы, организация установила условия, согласно которым оплата товара производится только после его продажи в магазинах "Светофор". То есть срок оплаты товаров 28 поставщикам фактически не ограничен. При этом по закону максимальный срок оплаты продуктов питания с длительным сроком хранения не должен превышать 40 календарных дней.

"Такое условие вынуждает поставщика привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятие", - добавили в ФАС.