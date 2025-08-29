Мантуров: правительство видит постепенное восстановление авторынка России

По словам первого вице-премьера РФ, ключевая ставка ниже 15% годовых будет более ритмично стимулировать продажи машин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ видит постепенное восстановление российского автомобильного рынка, но все будет зависеть от дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Мантурова, ставка ниже 15% годовых будет более ритмично стимулировать продажи автомобилей.

"Мы видим сейчас постепенное восстановление рынка - буду говорить так осторожно, потому что все будет зависеть от снижения ключевой ставки. Только бюджетными средствами поддерживать рынок очень сложно. Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок. Но такие тенденции мы уже видим", - сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что власти продолжат следить за ситуацией на рынке, по возможности поддерживать потребителей и оказывать содействие производителям.

"Одно только решение по отсрочке уплаты утильсбора российским производителям дает им возможность иметь льготные оборотные средства на сотни миллиардов рублей, не прибегая к достаточно дорогому кредитованию. Такими совокупными средствами поддержки стараемся поддержать рынок и автопроизводство", - подчеркнул Мантуров.

Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в России по итогам января - июля 2025 года снизились в годовом выражении на 26% и составили 742,1 тыс. единиц, сообщал ранее Минпромторг РФ. В июле продажи новых транспортных средств сократились в годовом выражении на 15%, до 134,6 тыс. штук., при этом это на 33% больше, чем было реализовано в июне 2025 года.

Полный текст интервью будет опубликован 03 сентября в 07:00 мск.