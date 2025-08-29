Индийские компании сделали это под давлением администрации президента США Дональда Трампа, отметили в агентстве

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Индия увеличила в августе закупки американской нефти по конкурентоспособным ценам с целью сокращения дефицита США в двусторонней торговле. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, нефтеперерабатывающие госкорпорации Indian Oil и Bharat Petroleum, а также частная Reliance Industries в совокупности закупили в этом месяце 9 млн баррелей американской сырой нефти марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре и ноябре по тендеру. Закупки потенциально могут снизить дефицит США ($45,8 млрд) в торговле с Индией на фоне напряженности из-за введения 50-процентных американских тарифов на индийский экспорт.

Как отмечает Reuters, индийские компании увеличили закупки нефти в США под давлением администрации президента Дональда Трампа в целях продажи этого сырья странам Азии.

Ранее агентство сообщило о намерении индийских компаний нарастить импорт нефти из России в сентябре на 10-20%, или на 150-300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что соответствует показателю июля. Эти объемы составляют около 1,5% от мировых поставок. Они делают Индию крупнейшим покупателем российской нефти, закрывая потребности страны примерно на 40%. Как сообщили источники Reuters, российская нефть, "вероятно, останется основной частью закупок Индией этого сырья".

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.