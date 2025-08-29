Долю российского ПО в транспортной сфере планируют нарастить до 90% к 2030 году

По словам директора департамента цифрового развития Минтранса РФ Артема Юренкова, под влиянием санкций Россия значительно ускорила развитие собственных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Долю российского программного обеспечения в транспортной области планируется нарастить до 90% к 2030 году, заявил директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Артем Юренков в рамках Международного железнодорожного салона "Pro//Движение.Экспо".

По его словам, в условиях санкционного давления Россия значительно ускорила развитие собственных инновационных технологий, создавая конкурентоспособные отечественные решения.

"Ключевым инструментом в этом процессе стали индустриальные центры компетенций (ИЦК), которые объединяют отечественных разработчиков, производителей и заказчиков высокотехнологических цифровых продуктов. В транспортной сфере сформировано четыре таких центра под руководством крупнейших компаний - РЖД, "Аэрофлот", международный аэропорт Шереметьево и Росморпорт. Стратегической целью является достижение 90-процентной доли российского программного обеспечения в транспортной отрасли к 2030 году", - сказал Юренков.

По его словам, сегодня ИЦК реализуют 23 проекта с общим объемом финансирования почти 20 млрд рублей. Транспортные ИЦК находятся в числе лидеров как по суммарному количеству проектов, так и по количеству завершенных, указал Юренков.

"Следует отметить, что задача импортозамещения заключается не только в замене иностранных технологий на отечественные аналоги, но и в создании принципиально новых, конкурентоспособных решений, способных заинтересовать не только внутренний рынок, но и наших зарубежных партнеров. Прежде всего, мы говорим про страны СНГ и страны БРИКС. В данном направлении у нас уже имеются заметные успехи", - сказал он.

Юренков добавил, что перспективными направлениями развития видятся применение искусственного интеллекта, внедрение беспилотных технологий и роботизация рутинных производственных процессов.

В апреле этого года на тот момент замглавы Минтранса РФ, сейчас министр транспорта РФ Андрей Никитин заявлял, что российские компании заместили примерно 70% импортного программного обеспечения в транспортной сфере, где-то доля доведена до 100%.