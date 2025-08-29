РФ является ключевым мировым экспортером комплексных NPK-удобрений в Индию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия за первое полугодие 2025 года нарастила поставки удобрений в Индию на 20%, до 2,5 млн тонн, увеличив долю в импорте страной этой продукции до рекордных 33%, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"В целом за первое полугодие 2025 года поставки из России выросли на 0,4 млн тонн, или на 20%, до 2,5 млн тонн. Доля российских удобрений в общем импорте удобрений Индией в первом полугодии выросла до рекордных 33%, то есть каждая третья тонна импортируемых Индией удобрений - из России", - сказал он. Гурьев пояснил, что рост произошел в первую очередь благодаря увеличению поставок фосфорсодержащих удобрений.

"После введения западных санкций Индия как дружественная России страна стала лидером по динамике роста поставок российских удобрений", - добавил глава РАПУ.

Россия является ключевым мировым экспортером комплексных NPK-удобрений в Индию, доля отечественных производителей в общем импорте этого вида удобрений страны составляет 89%.

По словам Гурьева, производители удобрений РФ также в полтора раза перевыполнили поставленную перед ними задачу обеспечить спрос на российские удобрения со стороны индийских аграриев, поставив только в декабре 2024 г. - феврале 2025 г. в Индию 1,5 млн тонн продукции.