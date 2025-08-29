В мирное время разработка может применяться службами ЖКХ и на железнодорожном транспорте

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Наземные робототехнические образцы серии "Омич" для доставки грузов, боеприпасов, продовольствия и десанта, которые уже применяются в зоне специальной военной операции, представили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко в рамках форума "Технопром-2025".

Устройства разработаны курсантами Омского автобронетанкового инженерного института совместно с предприятием промышленности, сообщил один из авторов разработки Кирилл Кузьмин.

"Здесь представлены опытные образцы линейки робототехнических комплексов в серии "Омич", так и серийный образец, который уже поставляется в зону специальной военной операции", - рассказал он во время презентации разработки Чернышенко.

В ответ на вопрос вице-премьера о масштабах производства курсант сообщил, что было поставлено более 2 тыс. экземпляров роботов, а к отправке готовится еще 3,5 тыс. образцов.

По словам курсанта, комплексы имеют как военное, так и гражданское назначение. В мирное время роботы могут применяться службами ЖКХ и на железнодорожном транспорте.

