Показатель составил 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа "Самолет" снизила чистую прибыль по МСФО за январь - июнь 2025 года в 2,6 раза (-161,1%), до 1,8 млрд рублей, по сравнению с 4,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка девелопера за первое полугодие изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,08% - с 170,9 млрд до 171 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 7% - с 53 млрд до 57,5 млрд рублей год к году, рентабельность по этому показателю по итогам полугодия достигла 34%. Чистый корпоративный долг компании по итогам шести месяцев составил 128,1 млрд рублей. Объем продаж новостроек снизился на 17%, до 121 млрд рублей (96% от прогноза компании на период), или 553,2 тыс. кв. м в натуральном выражении. Средняя цена за 1 кв. м составила 216,8 тыс. рублей. Общее количество заключенных контрактов с недвижимостью составило 15,9 тыс. рублей, доля контрактов с участием ипотеки - 54%.

"В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России ожидаемо выросли финансовые расходы, при этом в абсолютном выражении уплаченные проценты в отчетном периоде составляют менее половины данных расходов, а средневзвешенная ставка по портфелю, с учетом корпоративного долга, составляет 13%", - отметила директор группы "Самолет" Нина Голубничей. Динамика операционных показателей по сравнению с предыдущим годом ожидаемо показала снижение из-за высокой базы первой половины 2024 года с учетом запуска новых проектов, добавила генеральный директор "Самолет" Анна Акиньшина.