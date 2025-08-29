Любые операции с золотовалютными резервами РФ без согласия страны являются противоправными, напомнила официальный представитель МИД

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает неправомерное изъятие ее замороженных активов в Евросоюзе как акт гибридной войны и шаг по пути эскалации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые операции с российскими золотовалютными резервами без согласия РФ являются противоправными. Блокировка активов Банка России, а также шаги, направленные на их изъятие, грубо нарушают общепризнанные принципы равенства государств и иммунитетов государственной собственности", - сказала она. Дипломат отметила, что подобные действия противоречат нормам Устава ООН, положениям Конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2004 года.

По словам Захаровой, "лицемерные попытки оправдать эти противоправные действия якобы российской угрозой правомерно оцениваются как юридически ничтожные и не меняют сути происходящего - то есть преднамеренного нарушения международного права".

"Действующая нормативно-правовая база Европейского союза позволяет под надуманным предлогом изымать активы российских физических и юридических лиц. Общий объем таких средств, дополнительно заблокированных в ЕС, превышает €28 млрд. Мы расцениваем данные шаги как эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны, развязанной против России", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат указала, что "эти меры не способны решить системные проблемы западных экономик, которые столкнулись со стагнацией" вследствие "развязанной ими незаконной, нелегитимной санкционной войны".

"Стремление использовать российские активы для финансирования Украины свидетельствует об игнорировании фундаментальных международных обязательств. Подобные незаконные операции с государственными активами дают опасный прецедент для глобальной финансовой системы, подрывая доверие к западным юрисдикциям и базовые принципы защиты собственности", - сказала Захарова. По ее словам, риск утраты размещенных в них денежных средств приведет к тому, что большинство стран, в особенности страны глобального Юга и Востока, окончательно утратят доверие к западной финансовой системе.

"Последствия будут иметь разрушительный для западной финансовой системы эффект, включая масштабный отток капитала, обострение проблем бюджетных дефицитов, - заключила дипломат. - Мы сохраняем за собой право на принятие необходимых контрмер, в полном соответствии с нормами международного права ответные действия будут осуществляться исходя из принципа взаимности".

Об активах РФ

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи (G7) объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Отмечалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.