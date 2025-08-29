Оператор системы "Честный знак" выпустил около 24 млн Data Matrix кодов, а 4,5 млн маркированных игрушек уже поступили в оборот

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. производителей и импортеров приняли участие в добровольном эксперименте по маркировке детских товаров и игрушек до введения обязательных требований 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

"Этапу обязательной маркировки предшествовал бесплатный добровольный эксперимент, в котором приняли участие почти 17 тыс. компаний - производители, импортеры, розничные и оптовые торговые компании. Оператор системы "Честный знак" выпустил около 24 млн Data Matrix кодов, а 4,5 млн маркированных игрушек уже поступили в оборот", - говорится в сообщении.

Президент АИДТ Антонина Цицулина рассказала, что внедрение маркировки игр и игрушек проходило в соответствии с отраслевым графиком, который был предложен бизнес-сообществом и поддержан регулятором, что позволило участникам Ассоциации выстраивать процессы цифровизации с декабря 2023 года.

"Совместно с Минпромторгом России и оператором маркировки нам удалось реализовать комплексный подход внедрения системы прослеживаемости, учитывающей отраслевые особенности. Процессы были поддержаны и совершенствованием идентификации и классификации продукции, а также обновлением нормативных актов. Разработана программа господдержки по распространению цифровых технологий и автоматизированных систем управления и контроля на производстве", - пояснила она.

Подготовка компаний

Отмечается, что участие в эксперименте позволило компаниям заблаговременно и в полном объеме подтвердить полную операционную готовность к переходу на новую систему в установленные сроки. "Обязательная маркировка - значимый шаг для прозрачности товарооборота детских товаров, дополнительной защиты потребителей и создания более цивилизованного рынка, свободного от контрафактной продукции. Мы успешно протестировали технологии нанесения кодов "Честный знак", определили оптимальные способы нанесения маркировки для разной продукции, а также настроили интеграцию собственных систем с национальным каталогом маркированных товаров", - приводит пресс-служба слова гендиректора фабрики игрушек "Весна" Ольги Доротюк.

Генеральный директор группы компаний "Детский мир" Мария Давыдова, которую цитирует АИДТ, также сообщила, что обязательная маркировка игр и игрушек - это важный шаг, который поможет добросовестным производителям и импортерам. "Категория игр и игрушек очень объемная, и мы рассчитываем, что внедрение маркировки положительно повлияет на защиту потребителей, брендов и борьбу с контрафактом", - добавила она.

Как отметили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), маркировка позволит удалить из оборота опасные и несертифицированные товары, защитит честный бизнес от недобросовестной конкуренции. "Для производителей "Честный знак" предусмотрел специальные меры поддержки. В первую очередь, это программа компенсации 50% на оборудование для маркировки для малого и среднего бизнеса, которая продлена до 1 декабря. Участникам отрасли также доступны бесплатные инструменты цифровой экосистемы "Честного знака", - рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

С 1 сентября 2025 года в РФ стартует маркировка отдельных видов товаров для детей. Под обязательную маркировку попадают игры и игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, - самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, куклы и прочие игрушки, детские интеллектуальные игры и игральные карты, электрические гоночные автомобили и наборы, настольные и комнатные игры.