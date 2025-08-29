На период начала отбора установится новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах "Газпрома", отметил глава холдинга Алексей Миллер

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Газпром" на сегодняшний день закачал в подземные хранилища 89,3% от целевого объема газа к зиме, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Мы абсолютно уверены, что подойдем к началу осенне-зимнего периода полностью готовыми. Уже на сегодняшний день в наши подземные хранилища закачано 89,3% от целевого объема газа. И на период начала отбора мы с вами установим новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах "Газпрома" - это 73 млрд 170 млн куб. м газа", - сказал он.

В апреле "Газпром" сообщил, что к следующему отопительному сезону закачает в российские подземные хранилища рекордные 73,17 млрд куб. м газа. Максимальная суточная производительность ПХГ России также будет обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 млн куб. м.

В прошедший осенне-зимний период компания обеспечила надежные поставки энергоресурсов российским и зарубежным потребителям. В частности, в октябре и ноябре 2024 года из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России отечественным потребителям поставлены рекордные для этих месяцев объемы газа - 32,6 млрд куб. м и 39,7 млрд куб. м соответственно.

Отбор из ПХГ в прошедший отопительный сезон "Газпром" начал 1 ноября 2024 года, к зиме 2024-2025 годов он создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м.