МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нефтяные компании смогут получить демпферные выплаты по итогам августа в случае корректировки точки отсечения, но в текущих правилах не получают его за август. Это следует из расчетов ТАСС на основе данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, средняя стоимость бензина АИ-92 составила в августе 69 339,9 рубля за тонну. Индикативная биржевая цена бензина в этом году составляет 60 450 рубля за тонну для бензина АИ-92. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются. Следовательно, для получения выплаты компании должны продавать бензин АИ-92 в среднем не дороже 66 495 рубля за тонну. Однако при корректировке точки отсечения выплаты с 10% до 15%, то есть до уровня 69 517,5 рубля за тонну, нефтяники смогли бы получить выплату за август. Ранее о таком возможном изменении сообщал ТАСС со ссылкой на документ.

О корректировке демпфера

Ранее ТАСС со ссылкой на документ сообщал, что Минэнерго и Минфин подготовят изменения в законодательство о корректировке топливного демпфера, чтобы проект был рассмотрен на осенней сессии Госдумы.

Согласно документу, правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%. При этом источники ТАСС сообщали также, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.

В июле статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что министерство финансов РФ предлагает установить диапазон отклонения цен топлива для обнуления демпфера в 15-25% на один-два года, а затем только повысить до 20-30%.