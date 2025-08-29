Показатель составил 15,6 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам первого полугодия 2025 года получил по международным стандартам финотчетности 15,557 млрд рублей чистой прибыли, что на 37,7% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка ТМХ увеличилась за отчетный период на 13,5% в годовом сравнении и достигла 256,7 млрд рублей.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. В структуру холдинга входят 10 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.