Такую практику необходимо расширять, считает помощник президента России

СОСНОВО (Ленинградская область), 29 августа. /ТАСС/. Интерес к инженерной деятельности надо прививать с детского сада, такую практику необходимо расширять, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Выступая на заседании Морского совета при губернаторе Ленинградской области, Патрушев отметил необходимость внедрения новых образовательных практик, способствующих приходу молодежи на промышленные предприятия.

Он рассказал о новшестве для детей, которое использует крупная двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области. "Они тоже работают над тем, чтобы к ним шли те, кто заканчивает школу. Так вот они издали книжки: там нарисованы самолеты, вертолеты, ракеты, и они в детском саду детям рассказывают, что такое самолет, почему он летает. Детям очень интересно. И теперь выстроилась такая система: детский сад - школа - вуз - предприятие. И я думаю, что это правильная система", - отметил Патрушев.

Такая образовательная система одобрена президентом России Владимиром Путиным, добавил помощник главы государства.

"Она носит пока единичный характер. Но я думаю, что она имеет право на то, чтобы получить дальше распространение в более широком масштабе. Полагаю, что так и будет", - добавил Патрушев.