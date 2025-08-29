Создана модель для снижения стоимости международных платежей в семь раз

Решение для оптимизации трансграничных расчетов предложили специалисты Московского физико-технического института

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ), студент выпускного курса и его научный руководитель, создали модель, призванную рационализировать международные банковские расчеты, сообщили в пресс-службе МФТИ. Стоимость трансграничных платежей, по расчетам, может сократиться примерно в семь раз.

"Студент выпускного курса МФТИ предложил решение для оптимизации трансграничных расчетов с использованием цифровых валют центральных банков. В основе разработки лежит применение алгоритмов автоматических маркет-мейкеров, которые позволяют сократить комиссии за международные переводы с 7% до 1% и ускорить проведение операций до нескольких секунд", - отметили в пресс-службе.

Автором проекта является студент кафедры блокчейн МФТИ (базовая организация - научный центр "Идея") Илья Прокофьев, работающий под руководством научного руководителя - заведующего кафедрой Владимира Горгадзе. Он разработал модель, исключающую промежуточные звенья за счет использования цифровых валют центральных банков государств и алгоритмического определения обменного курса.

"Сейчас система построена вокруг корреспондентских банков, глобальной системы SWIFT и региональных систем вроде T2 и CHIPS. Если, например, российская компания платит индийской, ее банк отправляет платеж по цепочке через банки-корреспонденты, имеющие взаимные счета и доступ к соответствующим расчетным системам. Платеж часто идет через 2-3 посредника. Это долго и дорого (средние издержки развивающихся стран - 7%, развитых - до 3%). Также существует проблема прозрачности: вы не знаете, на каком этапе находится ваш платеж в каждый момент времени", - рассказал Прокофьев.

Предложенная модель использует алгоритмы автоматических маркет-мейкеров, работающих как "цифровой обменник". Они рассчитывают справедливый курс, исходя из валютных резервов. При этом технология сохраняет совместимость с существующими регуляторными требованиями, включая процедуры AML/KYC. Исследование показало, что система способна сохранять устойчивость в современных рыночных условиях. Экспериментальные расчеты подтвердили снижение транзакционных издержек до 1% благодаря устранению наценок посредников и алгоритмическому определению курсов.