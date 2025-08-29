Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 8,5%, до 15,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Южуралзолото ГК" (ЮГК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2025 года составила 7,3 млрд рублей против 5,4 млрд рублей прибыли годом ранее (+35,2%), следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 8,5%, до 15,4 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 29,6%, до 44,2 млрд рублей на фоне положительной динамики цен на золото и росте производства на 2% за отчетный период.

Чистый долг ЮГК вырос на 3,3%, до 78,7 млрд рублей. Кроме того, рентабельность по EBITDA снизилась до 34,8% против 41,6% за первое полугодие 2024 года на фоне роста затрат на оплату труда, связанных с увеличением количества сотрудников в Сибирском хабе, топливо, а также ремонт и обслуживание. Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,2х.

"В первом полугодии мы показали сильную динамику по ключевым финансовым показателям, несмотря на стадию восстановления производства на Уральском хабе. Достичь сильных результатов удалось благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, а также существенному росту производства в Сибирском хабе. В настоящее время проводится комплексный аудит текущей деятельности компании, результаты которого мы планируем опубликовать по факту завершения", - отметил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

Ранее основным акционером ЮГК был Константин Струков. В июле этого года Советский районный суд Челябинска конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний "Южуралзолото" и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.