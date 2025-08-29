"Синара" испытывает компоненты для первого российского высокоскоростного поезда

Ключевые среди них - двигатель, преобразователь, рамы моторной и немоторной тележки, рассказал гендиректор компании Виктор Леш

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. "Синара" испытывает 15 компонентов для первого российского высокоскоростного поезда, сообщил журналистам гендиректор Группы "Синара" Виктор Леш.

"Сейчас мы испытываем 15 компонентов. Ключевые - это двигатель, преобразователь, рамы моторной и немоторной тележки. Важно будет [испытать] пантограф для постоянного тока и переменного тока. Разные пантографы - разные технические решения, которые еще пока не применялись", - сказал Леш в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

По словам Леша, в проекте создания первых поездов для ВСМ нет незначительных испытаний и важно не упустить ни одну мелочь для обеспечения их плановой скорости и надежности.

Ранее "Российские железные дороги" (РЖД) подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.