Чистый убыток "Инарктики" по МСФО в I полугодии составил 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток компании "Инарктика" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня составил 7,5 млрд рублей против 1,4 млрд рублей в 2024 году, сообщает компания.

"Чистый убыток с учетом переоценки биологических активов в воде по стандартам МСФО составил 7,5 млрд руб., из которых 8,3 млрд руб. - это убыток от переоценки, сформировавшийся в основном за счет снижения доли товарной рыбы на конец отчетного периода и цен реализации. Скорректированная чистая прибыль без учета переоценки биоактивов в воде составила 0,8 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Выручка за отчетный период снизилась на 45% - до 10 млрд рублей в связи с временным уменьшением объемов рыбы, достигшей веса, оптимального для продажи, вследствие реализовавшихся в первом полугодии 2024 года биологических рисков. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 67% - до 2,5 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA - на 15% пунктов, до 25%.

Биомасса рыбы в воде увеличилась на 34% год к году и на 30 июня 2025 года составила 20,9 тыс. тонн. Поскольку цикл выращивания атлантического лосося и морской форели длится около двух лет, нынешнее увеличение биомассы сможет в 2026 году конвертироваться в рост объемов реализации, выручки и восстановление рентабельности по EBITDA, отметили в компании.

Там также подчеркнули, что "Инарктика" сохраняет планы по удвоению производства до 60 тыс. тонн в среднесрочной перспективе и целевой для себя уровень рентабельности по EBITDA на уровне порядка 40%.

О компании

"Инарктика" является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.