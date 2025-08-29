"Сургутнефтегаз" в I полугодии получил убыток по РСБУ 452,7 млрд рублей

До налогообложения показатель составил 628,75 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" в январе - июне 2025 года составил 452,7 млрд рублей против 139,9 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года. Это следует из материалов компании.

Убыток до налогообложения составил 628,75 млрд рублей против прибыли в размере 168,75 млрд рублей в 2024 году.

Остальные финансовые показатели за отчетный период (выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж и другие) не раскрываются.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности компании - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.