МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выручка девелопера А101 за январь-июнь 2025 года составила 73,8 млрд руб., что на 39,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 52,8 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.

"Выручка достигла 73,8 млрд руб., рост (+39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 52,8 млрд руб. - прим. ТАСС) обеспечен увеличением строительной готовности проектов - в среднем 67% на 30 июня 2025 года", - отмечается в сообщении компании.

Средства от операционной деятельности составили 25,4 млрд руб., подтверждая финансовую устойчивость группы и способность обслуживать кредитные обязательства. Совокупные активы выросли на 3%, до 380,5 млрд руб., по состоянию на конец июня этого года.

Объем строительства группы по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 1,9 млн кв. м. "Группа сохраняет консервативный подход к планированию, ориентируясь на текущую ситуацию ипотечного рынка и ограничивая запуск новых проектов. Объемы проектирования поддерживаются на уровне 2023-2024 годов для последующего наращивания строительства при снижении ипотечных ставок", - говорится в материалах.

Объем продаж за первое полугодие текущего года составил 160 тыс. кв. м, или 44 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 20% по площадям и 38% - в денежном выражении. "Снижение показателей к аналогичному периоду 2024 года связано с отменой ряда льготных ипотечных программ и является осознанной мерой в рамках консервативной стратегии группы в условиях изменений на рынке. Основным инструментом продаж остается "Семейная ипотека". Процент рассрочек в портфеле продаж в 2025 году не превышал 15%, и их доля продолжает сокращаться", - указывается в материалах.

Средняя цена "квадрата" жилой недвижимости увеличилась на 4%, до 265 тыс. руб., коммерческой - на 8%, до 304 тыс. руб. В компании считают, что цены сохраняются доступными для массового потребителя и подходят под существующие льготные программы.