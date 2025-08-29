По данным издания, расследование касается ценообразования и поставок беспилотников по госзаказу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении компании Fire Point, которая была заявлена как производитель якобы новой украинской ракеты "Фламинго". Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на источники.

По его информации, расследование касается ценообразования и поставок беспилотников по госзаказу. Как отмечает Kyiv Independent, до недавнего времени этот производитель дронов был практически неизвестен за пределами профессионального сообщества, однако, согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, являлся одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств украинского министерства обороны на беспилотники.

Как сообщает Kyiv Independent, НАБУ также предполагает, что вероятным конечным бенефициаром компании может быть бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Миндич - совладелец фирмы "Квартал 95", бизнес-партнер и друг Зеленского. В середине июня сообщалось, что бизнесмен сбежал из страны.

НАБУ не делало официальных заявлений о расследовании в отношении Fire Point, а также отказалось комментировать запрос Kyiv Independent. В свою очередь в компании подтвердили факт расследования, но назвали его "частью более масштабной проверки системы оборонных закупок".

21 августа Зеленский заявил, что у Украины якобы есть ракета "Фламинго" с дальностью полета 3 тысячи км, однако ее массовое производство не получится запустить еще несколько месяцев. Позднее в украинских СМИ появилось видео якобы из цеха по производству этих ракет. Между тем даже украинские аналитики отмечали, что новая "украинская ракета" очень похожа на британскую FP-5 Milanion. В свою очередь проживающий в Испании украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий заметил, что на распространенном видео нет сборочного цеха, словно ракеты "делают из воздуха".