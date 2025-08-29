Совет директоров принял такое решение исходя из финансовых результатов группы за отчетный период и макроэкономической ситуации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили в компании.

"Совет директоров ПАО "Группа Черкизово", крупнейшего отечественного производителя мясной продукции, <...> рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года. Решение совета директоров было принято исходя из финансовых результатов группы "Черкизово" за отчетный период и текущей макроэкономической ситуации", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль группы "Черкизово" в первом полугодии 2025 года снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 6,893 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 9,8% - до 136,859 млрд рублей.

За 2024 год акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды в размере 98,92 рубля на одну обыкновенную акцию. По результатам первого полугодия 2024 года акционеры компании одобрили дивиденды в размере 142,11 рубля на акцию.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции.