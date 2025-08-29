При этом специалисты заявляют, что темпы роста экономики будут находиться в пределах 1-2%

МОСКВА, 29 августа. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Инфляция в ближайшие три года будет постепенно замедляться, к концу 2025 года может составить ниже 7%. При этом темпы роста экономики будут находиться в пределах 1-2%. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, указывая в числе вызовов для экономики несвоевременное смягчение денежно-кредитных условий и дефицит трудовых ресурсов.

"По итогам 2025 года инфляция составит 6,7%, динамика ВВП в 2025 г. - 1,6%, уровень безработицы - 2,4%. В ближайшие три года ожидается постепенное замедление инфляции при сохранении роста экономики порядка на 2% в год (при прочих равных условиях)", - считает доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. При этом экспорт и импорт будут зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры с сохранением риска волатильности цен на энергоносители, а также вторичных санкций. Рынок труда остается устойчивым: безработица остается на низком уровне, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на рабочую силу и ограниченном предложении кадров.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин указал, что экономика России показывает высокую устойчивость, несмотря на постепенное замедление. По его оценке, темпы роста ВВП в текущем году могут быть не ниже 1,4-1,7% с некоторым замедлением в 2026 году до 0,7-1,1%.

"Экономический рост продолжает поддерживаться высокими государственными расходами, в первую очередь, оборонно-промышленный комплекс, активным инвестиционным спросом и увеличением доходов населения, - сказал Еремкин. - В 2026 г. ожидается некоторое замедление темпов роста по мере исчерпания эффекта от уже реализованных стимулов и жесткости денежно-кредитной политики. Ключевыми ограничителями остаются дефицит трудовых ресурсов, невозможность быстро нарастить внутреннее производство и высокая стоимость денег в экономике".

Снижение напряженности на рынке труда и таргеты ЦБ

Главным вызовом ближайших полутора лет эксперт назвал переход от роста, основанного на повышенных госрасходах, к росту, в основе которого лежат частные инвестиции и несырьевой экспорт.

"Инфляционное давление не уйдет с повестки дня и будет сохраняться. Высокие процентные ставки ограничивают рост цен, но повышенные бюджетные траты, рост издержек бизнеса и нестабилизированные инфляционные ожидания бизнеса и населения оказывают давление на инфляцию", - отметил он, добавив, что в 2026 году инфляция может быть на уровне 5,5-5,9%.

"Базовый сценарий прогноза предполагает, что политика Банка России начнет давать более полный эффект, возможно снижение напряженности на рынке труда, сокращение расходов федерального бюджета. Цель в 4% выглядит труднодостижимой в среднесрочной перспективе", - сказал Еремкин.

Он также обратил внимание, что сохранение повышенного уровня инфляции длительное время при стагнации экономики будет оказывать дополнительное давление на ЦБ, который будет стремиться сохранять жесткую ДКП и от которого правительство будет требовать снижать ставку для стимулирования экономического роста. В связи с этим еще одним риском Еремкин назвал сохранение высоких значений ключевой ставки на длительном промежутке времени, а несвоевременное смягчение условий может существенно ограничить экономический рост.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах полагает, что рост экономики страны в этом году будет не ниже 1,3%.

"Мы смотрим на рост ВВП в этом году в районе 1,3%, хотя, возможно, переоценим в сторону снижения. В следующем году ожидаем 1,6%. В этом году, скорее всего, средний курс будет в районе 85 [рублей за доллар], к концу года в сторону 90, хотя есть вероятность оценки ниже. В следующем году курс будет откровенно слабее. Ключевая ставка конец года - 16%, в следующем году в конце года 12%", - сказал эксперт.

Комментарий Минэкономразвития

В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что сейчас завершается подготовка макропрогноза, который будет представлен после рассмотрения правительством.

"В прогнозе будут скорректированы основные макропоказатели по сравнению с апрельскими сценарными условиями, учтены все текущие тренды, внутренние и внешние вызовы. Что касается инфляции, то динамика за последние несколько месяцев дает основания считать, что показатель будет ниже, чем ожидалось", - сказали в министерстве.