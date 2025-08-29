Заместитель гендиректора компании Андрей Баранов отметил, что чистая прибыль по итогам этого периода "не очень подходящая" для дивидендов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Инарктика" пока не рассматривает выплату дивидендов по итогам I полугодия 2025 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Андрей Баранов в ходе звонка с менеджментом компании.

"По дивидендам. На самом деле, источник для дивидендов - чистая прибыль, по итогам первого полугодия она не очень для дивидендов подходящая. Поэтому пока что дивиденды по итогам первого полугодия на повестке не стоят", - сказал он.

При этом генеральный директор "Инарктики" Сергей Лимаренко добавил, что компания готова вернуться к теме дивидендов в 2025 году. "Мы ни в коем случае не отходим от нашей стратегии частых дивидендных выплат. Безусловно мы готовы в 2025 году вернуться к этой теме. Пока мы не готовы отрицать выплату дивидендов - это слишком преждевременно", - отметил Лимаренко.

Чистый убыток компании "Инарктика" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2025 года составил 7,5 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась на 45% - до 10 млрд рублей.

Совокупные дивиденды "Инарктики" по итогам 2024 года составили 4,4 млрд рублей, или 50 рублей на акцию.

О компании

"Инарктика" является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.