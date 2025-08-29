Некоторое количество нефти вышло на поверхность моря

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации с выходом нефти на поверхность моря в ходе погрузки на танкер. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется. Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются", - сказали в компании.

Сейчас ВПУ-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок. Таким образом, сейчас на терминале КТК работает лишь один выносной причал - ВПУ-1, поскольку ВПУ-3 с середины августа выведено из эксплуатации на срок до трех недель из-за проведения плановых ремонтных работ.

"Оперативно в действие приведен соответствующий план ЛАРН (ликвидации аварийных разливов нефти - прим. ТАСС), в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб", - отметили в КТК.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован.

О КТК

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.