Он связан с обеспечением их безопасности, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Возможность доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объектам Запорожской АЭС, расположенным в прибрежной зоне, в том числе дамбы, связана с обеспечением их безопасности. Украинские войска почти каждый день обстреливают береговую линию Каховского водохранилища, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

МАГАТЭ ранее запросило доступ к дамбе у Запорожской АЭС. По данным организации, это необходимо для оценки ситуации с водой, которая важна для поддержания безопасности реакторов станции.

"Вопрос предоставления доступа экспертов МАГАТЭ к прибрежным объектам, включая дамбу, связан в первую очередь с вопросами обеспечения их безопасности. ВСУ практически в ежедневном режиме ведут обстрел береговой линии", - сказала Яшина.

Она напомнила, что вода из Каховского водохранилища исторически использовалась для обеспечения работы систем технического водоснабжения станции. И сейчас ситуация с водообеспечением находится под постоянным контролем специалистов станции. При этом все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодного останова", что значительно снижает потребность в воде для охлаждения. Станция продолжает использовать альтернативные источники водоснабжения для обеспечения своих нужд, включая подземные воды, уточнила собеседница агентства. Яшина подчеркнула, что параметры работы станции остаются стабильными и соответствуют требованиям безопасности.

"Мы полностью осознаем свою ответственность и разделяем озабоченность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно потенциальных рисков, связанных с сокращением водных ресурсов. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности является нашим абсолютным приоритетом. Мы всегда были и остаемся открытыми для диалога и сотрудничества с МАГАТЭ. Мы заинтересованы в том, чтобы эксперты агентства могли получить всю необходимую информацию", - заявила Яшина.

Она акцентировала, что независимый взгляд инспекторов МАГАТЭ "крайне важен для информирования широкой общественности о том, как обеспечена безопасность эксплуатации АЭС".

Вода на ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно ротируется.

В июне 2023 года украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к падению уровня воды в Днепре и осушению Каховского водохранилища, откуда пруд - охладитель ЗАЭС пополнялся водой, необходимой для охлаждения реакторов. При этом руководство станции не раз заявляло, что уровень воды в пруду сохраняется на безопасном для текущего состояния ЗАЭС уровне за счет альтернативных источников.

В июне 2025 года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале сооружения плавучей модульной насосной станции мощностью до 80 тыс. куб. м в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков ЗАЭС на проектную мощность.