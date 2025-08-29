Она составила 709 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания группы Fesco) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 года сократилась в 2,5 раз по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составила 709 млн рублей. Это следует из отчета компании на официальном сайте раскрытия информации.

Выручка компании за отчетный период составила 87,7 млрд рублей, что на 12% больше, чем за первое полугодие 2024 года. Себестоимость продаж увеличилась на 12% и составила 57,7 млрд рублей.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.