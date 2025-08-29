Консолидированная выручка группы снизилась до 25,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток автопроизводителя "Соллерс" в первом полугодии 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 1,2 млрд рублей против чистой прибыли в 1,6 млрд рублей годом раннее. Об этом говорится в сообщении компании.

Консолидированная выручка группы "Соллерс" за отчетный период снизилась в 1,7 раза в годовом сравнении и составила 25,5 млрд рублей.

"Снижение выручки в размере, превышающем снижение фактических розничных продаж группы, обусловлено мерами по снижению остатков автомобилей в дилерской сети и повышению эффективности управления оборотным капиталом в условиях существенного падения спроса на российском автомобильном рынке", - добавили в компании.

Показатель EBITDA за отчетный период снизился в 2,9 раза и составил 1,4 млрд рублей, операционная прибыль - 50 млн рублей.

Ранее заместитель генерального директора компании Зоя Каика заявила ТАСС, что автопроизводитель "Соллерс" планирует сохранить рентабельность по итогам 2025 года.

Чистая прибыль "Соллерса" за 2024 год по МСФО снизилась на 24,5% в годовом выражении, до 3,7 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 11,5% в сравнении с показателем 2023 года, до 91,8 млрд рублей. При этом показатель EBITDA за 2024 год составил 6,9 млрд рублей, снизившись на 8% по сравнению с 7,5 млрд рублей годом ранее.