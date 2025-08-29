Речь идет о рейсе STW011 - 27 августа он должен был вылететь в Москву в 19:05 мск, но в итоге отправился в 21:14 мск

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Росавиация разбирается в инциденте по рейсу Анталья - Москва, при котором на борту самолета турецкого перевозчика Southwind Airlines не работали кондиционеры, некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь. Ведомство запросило доклад о произошедшем у иностранного перевозчика, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

"Предварительно речь идет о рейсе STW011 - 27 августа он должен был вылететь в Москву в 19:05 мск, но в итоге отправился в российскую столицу в 21:14 мск. Направили запрос перевозчику с требованием оперативно представить доклад о произошедшем, принятых мерах по недопущению подобного впредь. В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции", - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что ранее в Telegram-канале Shot была опубликована информация о неработающих кондиционерах в салоне самолета по рейсу Анталья - Москва при температуре плюс 30 градусов. По информации Telegram-канала, несколько пассажиров потеряли сознание, после этого к самолету прибыла машина скорой помощи.