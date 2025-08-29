По словам заммэра города Андрея Москаленко, на рынке есть компании, "которые могут производить ремонт за свои деньги и подождать с оплатой"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Львова на западе Украины планируют провести ремонт критически важных магистралей города с отсрочкой платы за работы на несколько лет. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

"С начала 2022 года во Львове прекратили все серьезные ремонты, в том числе ремонт дорог, так как деньги пошли на поддержку ВСУ. Сейчас мы сталкиваемся с проблемой: многие дороги, отремонтированные 10-15 лет назад, начинают разрушаться. Если не отремонтировать их сейчас, то через год - два нам придется проводить полноценный капремонт", - приводит пресс-служба слова заммэра города Андрея Москаленко.

"Город планирует отремонтировать критические участки взаймы с оплатой через два года. Сроки оплаты отдельно будут указаны в тендерной документации", - отметил чиновник, добавив, что на рынке есть компании, "которые могут производить ремонт за свои деньги и подождать с оплатой".

На сайте отмечается, что речь идет о трех улицах города, однако указана сумма ремонта только одной из них - 130 млн гривен (около $3,1 млн). В свою очередь издание zaxid.net приводит слова мэра города Андрея Садового, который сообщил, что "за бюджетные деньги город проводить ремонт дорог не может".

Ранее Львовский горсовет утвердил программу ремонта улично-дорожной сети на территории Львовской городской территориальной общины в 2025-2030 годах. Согласно этой программе, жильцы и бизнес могут инициировать ремонт конкретной дороги, частично профинансировав работы. Доля такого софинансирования должна составлять не менее 30% от общей стоимости ремонта.