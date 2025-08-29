Это первый такого рода проект в Центральной Азии, отметил замминистра иностранных дел

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рассматривается вопрос строительства сразу двух российских АЭС - большой и малой мощности - на территории Узбекистана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на приеме в посольстве Узбекистана в РФ в честь Дня независимости.

"Прорабатывается вопрос строительства сразу двух атомных электростанций российской разработки в Узбекистане, большой и малой мощности. Это первый такого рода проект в регионе Центральной Азии, - сказал он. - Его успешная реализация, мы уверены, позволит Республике Узбекистан совершить новый технологический рывок".