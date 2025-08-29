Курс юаня вырос до 11,26 рубля

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,46%, до 2 899,38 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,51% - до 1 137 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,26 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершал неделю умеренной коррекцией, но тем не менее не ушел от 2 900 пунктов, что технически является благоприятным сигналом. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности вызвало у инвесторов закономерное желание зафиксировать прибыль. К тому же цены на нефть сегодня опустились в красную зону, а рубль не спешил ослабляться, несмотря на завершение налогового периода", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Во второй половине дня в лидеры роста вышли акции "ГК "Самолет" (+2,57%), "Лукойла" (+1,90%) и "Газпрома" (+1,77%). В лидерах снижения оказались "Селигдар" (-3,94%), "Сегежа групп"(-3,97%) и "Группа Позитив" (-1,75%)", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Прогноз на 1 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на понедельник - 81 рубль за доллар США и 11,3 за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 2 950 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 1 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 850 - 2 940 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на понедельник: 80-82, 92-94 и 11-11,5 соответственно.