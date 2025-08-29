Решение направлено на уменьшение количества контрафактной табачной продукции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства определит минимальные цены на несколько видов табачной продукции и опубликует их до 1 февраля 2026 года. Решение направлено на уменьшение количества контрафактной табачной продукции. Соответствующее постановление подписало правительство РФ, сообщило Министерство финансов РФ на своем сайте.

"Минимальные цены определит Министерство сельского хозяйства РФ, которое должно опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 марта 2026 года минимальную цену установят для девяти категорий табачной продукции: трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна. Также минимальную цену установят для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком с измельченной гвоздикой).