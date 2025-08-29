Экономические отношения стран "вышли на небывало высокий уровень", отметил президент

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Китай практически полностью перешли на национальные валюты во взаимных расчетах, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinua в преддверии визита в Китай.

По его словам, "экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень", и "с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов". "Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что по объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в 2024 году заняла пятое место среди зарубежных государств - внешнеторговых партнеров Китая.