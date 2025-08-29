Москва и Пекин выступают за справедливую реформу существующих институтов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мировая финансовая система не должна использоваться в неоколониальных целях, поэтому Москва и Пекин выступают за справедливую реформу существующих институтов - Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран, - подчеркнул российский лидер. - Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства".

"С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка", - сказал Путин.

"Нам нужен прогресс на благо всего человечества, - заключил российский президент. - Уверен, Россия и Китай и далее вместе будут работать во имя достижения такой благородной цели, сопрягать усилия для процветания наших великих народов".