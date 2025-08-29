Президент России сообщил о продолжении работы над снижением торговых барьеров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил локализацию в России производства китайских автомобилей и бытовой техники, планы двух стран по сотрудничеству в сфере строительных материалов и налаживание поставок российского мяса в Китай. Эти пункты он перечислил в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга. За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай", - заявил Путин.

Говоря о промышленном сотрудничестве, президент РФ отметил, что "Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР". "При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов. Есть масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов", - сообщил российский лидер.

Он отметил также увеличение объемов двусторонних капиталовложений и реализацию крупных совместных проектов в приоритетных отраслях.

"Словом, экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая", - заключил Путин.