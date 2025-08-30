Зачастую составляющими изделия являются конфеты, зефир, фрукты, ягоды, овощи и даже мясные изделия, рассказала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спрос на съедобные букеты в России вырос в три раза в последнюю неделю лета, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ).

"В этом году также сохраняется высокий спрос на съедобные букеты. По данным аналитических платформ маркетплейсов, продажи таких букетов уже выросли в 3 раза на последней неделе августа", - рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Она также отметила, что подобные композиции создают из разных продуктов питания. Зачастую составляющими изделия являются конфеты, зефир, фрукты, ягоды, овощи и даже мясные изделия.

При этом в преддверии Дня знаний не меньшим спросом пользуются и традиционные цветы. Лидером среди них остаются розы, на втором месте - хризантемы, ромашки и герберы, на третьем - "сезонные цветы". В 2025 году также стали пользоваться спросом осенние цветы: гладиолусы, георгины, пионы и астры. Букеты в садовом стиле характерны для регионов средней полосы, где россияне могут самостоятельно собрать букет из цветов, которые растут в саду.

Сегодня на каждого россиянина в среднем приходится три букета в год, при этом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках показатель составляет пять букетов на человека, рассказали эксперты.

По словам пресс-службы, в первом полугодии 2025 года вклад российских производителей свежесрезанных цветов составил 22% от общего объема рынка. За последние три года суммарная площадь цветочных комплексов в России увеличилась в 1,6 раза и достигла 320 гектаров. По прогнозам аналитиков РСХБ, к концу года производство может вырасти до 480 млн единиц, а доля российских производителей - до 25%.При этом общий объем продаваемых бутонов превысит 2 млрд единиц.