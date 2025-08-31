Эксперт Сунь: ШОС воплощает будущее экономического роста

Организация создала платформу, которая вовлекает все большее количество участников, способствуя их взаимодействию считает директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала платформой для будущего глобального экономического роста. Такое мнение выразил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.

"ШОС воплощает будущую траекторию экономического роста и развития технологических инноваций", - приводит слова эксперта газета China Daily.

По его мнению, организации удалось создать платформу, которая вовлекает все большее количество участников и субъектов рынка, она способствует их взаимодействию и использует экономические преимущества государств - членов ШОС.

31 августа в китайском Тяньцзине начинает работу саммит ШОС с участием президента России Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств. По словам помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, это будет самый масштабный форум объединения за всю историю его существования. Помимо лидеров государств - членов ШОС и ряда других стран, в саммите примут участие руководители 10 международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек СНГ Сергей Лебедев, генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн.

В ходе форума запланировано подписание Тяньцзиньской декларации. Лидерам стран-участниц также предстоит утвердить Стратегию развития ШОС до 2035 года, где будут изложены ключевые цели сотрудничества. Кроме того, ожидаются заявления по случаю 80-летия ООН и победы в мировой антифашистской войне.