Первый вице-премьер РФ сообщил, что не является их активным пользователем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что не является активным пользователем маркетплейсов, в отличие от членов его семьи.

"Если честно, я не активный пользователь [маркетплейсов], но члены семьи достаточно активно ими пользуются, насколько я знаю", - сказал Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно исследованию международной консалтинговой группы SCG, доля маркетплейсов в структуре онлайн-торговли России к 2028 году может вырасти до 72%, а объем e-commerce вырастет до 30 трлн руб. Сейчас, по данным аналитиков группы, около 92% онлайн-покупателей совершают заказы через маркетплейсы, а их доля в общем обороте электронной коммерции в России достигла 63% в 2024 году.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.