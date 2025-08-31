Нововведение начинает действовать с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, который дает работодателям возможность привлекать детей в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, вступает в силу в России с 1 сентября.

В частности, такая работа будет осуществляться по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, которые пользуются господдержкой.

При этом для привлечения подростков к работе нужно выполнить несколько условий. В случае привлечения к труду детей от 15 лет обязательно потребуется письменное согласие самого ребенка, а для подростков 14 лет - согласие ребенка и одного из родителей. Если речь идет о детях-сиротах, то, помимо согласия подростка, будет требоваться согласие от органа опеки и попечительства.

Ранее работа в выходные дни для подростков была разрешена только в рамках творческих профессий, например, в формате участия в театральных постановках или в съемках фильмов.