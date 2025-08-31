Новые правила будут распространяться на все виды потребительских кредитов, в том числе ипотеку

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России вступил в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков. Теперь финансовым организациям запрещено начислять пени, штрафы и неустойки по кредитам заемщика после его смерти. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)".

Согласно документу, новые правила распространяются на все виды потребительских кредитов, включая ипотеку. Льготный период составляет шесть месяцев с момента открытия наследства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или решением суда.

Закон направлен на защиту прав наследников и исключение дополнительных финансовых нагрузок при оформлении долговых обязательств.