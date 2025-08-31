Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россияне с 1 сентября 2025 года могут подключить сервис "второй руки" для защиты от мошенников. Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными.

При этом в Банке России подчеркивают, что у помощника нет доступа к счету и права на самостоятельные операции. Эта мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства.

В ЦБ также отмечают, что на подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления. Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно. Если клиент откажется от услуги, то банк обязан отключить ее в течение 24 часов. Такой период охлаждения снизит риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников.

Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей и на снятие наличных.